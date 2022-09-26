США будут поставлять Европе более 1 млн баррелей нефти ежедневно вместо сырья из РФ

США будут ежедневно поставлять в страны Европы свыше 1 млн баррелей нефти с целью заменить российское топливо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление директора компании-нефтетрейдера Vitol («Витол») Рассела Харди, сделанное на полях 38-й Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции.

По его словам, российскому сырью предстоит покинуть Великобританию, США и Европейский союз.

«Оно будет уходить все дальше и дальше и находить другие рынки, при этом его придется продавать со скидкой», — высказал мнение Харди.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил своей команде по экономике заняться давлением на энергетическую отрасль ради уменьшения цен на топливо.

22 сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что Европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергетического рынка, так и государственными стимулами.