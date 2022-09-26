В России производство метанола начало сокращаться из-за закрытых рынков Европы

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Производители метанола в России вынуждены сокращать производство до минимума и с большой скидкой продавать продукцию в Китай из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в отрасли.

Собеседники издания отметили, что некоторые производства работают с загрузкой менее 30%, а другие предприятия как минимум частично остановлены. При этом в России в год производилось около 4,5 млн тонн метанола, где 2 млн тонн шло на экспорт. Однако уже в марте с поставками в Европу начались проблемы.

По словам источников, большинство компаний стали продавать не отправленные в Европу объемы в Китай, пускай даже по минимальной цене. Это делается для того, чтобы не допустить полной остановки производства, так как мощности по хранения ограничены, а перезапуск производства дорого стоит. Однако Китай не сможет спасти отрасль, так как в стране на метанол низкий спрос из-за постоянных локдаунов, что влияет на стоимость продукта.

Источники на химическом рынке указали, что проблемы есть и в секторе сжиженных углеводородных газов. В совокупности, строительство новых мощностей по производству метанола в России будет временно заморожено. Текущая же добыча будет на низком уровне, пока не появится гарантированный спрос на продукцию.

10 августа Депутат Максим Топилин сообщил, что кабмин поддержал законопроект о введении уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за незаконное производство и сбыт метанола.

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