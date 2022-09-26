Sabah: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с использованием карты «Мир» в Турции

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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган на последнем сентябрьском заседании кабинета министров в Бештепе обсудит шаги для снятия препятствий в отношении российских туристов, использующих карту «Мир», сообщает газета Sabah.

Издание пишет, что в повестку дня кабмина будут включены международные отношения, ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике. Также одной из тем станет положение в Турции туристов из России.

«После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», — отмечает издание.

23 сентября газета Yeni Şafak сообщила, что Соединенные Штаты угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы «Мир».

В тот же день Эрдоган провел закрытое совещание с главами Минфина и Центробанка, а также руководителями ведущих турецких банков, по вопросу использования в республике платежной системы «Мир».

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