Несколько кораблей с зерном вышли из портов Украины в рамках «продовольственной сделки»

Министерство обороны Турции сообщило о выходе из портов Украины девяти сухогрузов с продовольствием. Сообщение об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своей странице в Twitter.

«Вывоз зерновых проводится на плановой основе. Сегодня из портов Украины вышли девять сухогрузов с продовольствием», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что с даты начала реализация «продовольственной сделки» — с 1 августа 2022 года — с территории Украины вывезли более 4 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Накануне сообщалось, что сухогруз Bonita с 60 тыс. тонн кукурузы, отбывший от порта на Украине, прибыл к южнокорейскому порту Инчхон. На этой неделе стало известно, что судно с украинским продовольствием Seaguardian прибыло в порт назначения в Испании.

Ранее 25 сентября британская газета The Guardian со ссылкой на отчет организации Feedback EU написала, что каждый год в Евросоюзе (ЕС) выкидывают 153 млн тонн продовольствия, что выше объемов, которые регион закупает. Эксперты рынка возмутились подобными объемами выбрасываемого продовольствия, учитывая, что на продукты сейчас высокие цены, а стоимость жизни все растет.