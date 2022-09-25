ТАСС: турецкое правительство обсудит альтернативы российской платежной системе «Мир»

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Правительство Турции на заседании под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана 26 сентября обсудит ситуацию в экономике страны, в том числе на встрече поднимут вопрос использования в республике банковских карт российской платежной системы «Мир» и возможные альтернативы. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение источников в Анкаре.

23 сентября Эрдоган провел закрытое совещание с главами Минфина и Центробанка, а также руководителями ведущих турецких банков, по вопросу использования в республике платежной системы «Мир».

Встреча продолжалась почти шесть часов. На ней, в том числе обсуждали возможные альтернативы российской платежной системе. Информацию о принятых на встрече решениях не разглашали.

На сегодняшний день с российской системой «Мир» в Турции сотрудничают государственные банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Ранее две турецкие кредитные организации — Isbank и Denizbank — отказались обслуживать карты «Мир».

Ранее 23 сентября газета Yeni Şafak сообщила, что США угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы «Мир».

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