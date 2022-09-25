Глава немецкого Минфина призвал снизить цены на газ в Германии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал к ограничению роста цен на газ в стране для снижения тарифов на топливо. Об этом глава Минфина заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

«С учетом налога на газ правовой вопрос для меня менее важен, чем экономический. У нас есть налог на газ, который [способствует] росту цен. Но нам нужно (ввести) потолок цен на газ, благодаря чему цены снизятся», — сказал он.

Власти Германии с 1 октября начнут взимать дополнительный сбор с потребителей электроэнергии. Его размер составит 2,419 евроцента за кВт⋅ч. Для средней семьи из четырех человек с ежегодным потреблением 20 тыс. кВт⋅ч газ подорожает на €480 в год без учета НДС. Меру ввели до конца марта 2024 года

Ранее 25 сентября сообщалось, что энергетическая и судоходная корпорация из ОАЭ Adnoc и немецкая энергетическая компания RWE договорились о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию.

В начале сентября российская энергетическая компания «Газпром» сообщила о полной остановке транспортировки газа по «Северному потоку» на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.