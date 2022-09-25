СМИ: в ФРГ хотят запретить гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

Немецкие власти призывают запретить гражданам Евросоюза занимать руководящие посты в российских государственных компаниях. Об сообщает газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на имеющийся в своем распоряжении документ, который, по данным издания, Германия направила своим партнерам по сообществу.

В документе говорится, что гражданам Европейского союза нужно запретить входить в наблюдательный совет или правление государственных компаний Российской Федерации.

Газета отмечает, что этот запрет может стать частью нового пакета западных санкций в отношении России. Издание утверждает, что правительство ФРГ также выступает за потолок мировых цен на нефть. Кроме того, отмечает, газета, Германия потребовала от ЕС запрета на сотрудничество с российскими атомными компаниями.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Германия потребовала от европейских компаний прекратить финансирование металлических и редкоземельных рудников в РФ. Также Берлин потребовал ввести запрет на импорт урана из России.

До этого агентство Bloomberg написало, что в новый пакет санкций ЕС могут войти торговые ограничения и расширение персональных санкций.