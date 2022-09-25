Посол Непала захотел ведение расчетов между Москвой и Катманду в нацвалютах

Москва и Катманду могли бы создать механизм, который позволяет вести расчеты в национальных валютах, по аналогии с Индией. Об этом РИА «Новости» заявил посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.

«Мы можем создать механизм, подобный тому, который индийцы создали с рупией и рублем. Это будет бартер, основанный на наших собственных валютах, без привлечения других целей», — отметил Туладхар.

По его словам, в результате должно сложиться сотрудничество между центральными банками двух стран.

Он добавил, что сейчас есть определенные вопросы по банковским операциям, которые необходимо решить. Однако это не будет большой проблемой.

17 сентября посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва и Каир разрабатывают механизм перехода на нацвалюты в коммерческой и туристической сферах. Он отметил, что сейчас есть определенные ограничения на использование доллара, потому страны работают над тем, чтобы при совершении сделок полагаться на свои национальные валюты.

До этого доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков заявил, что переход на расчеты в национальных валютах стал современным макроэкономическим трендом из-за политики и многочисленных санкций Запада.