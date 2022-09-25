The Guardian: Евросоюз выбрасывает 153 млн тонн продовольствия в год на фоне кризиса

Ежегодно в Евросоюзе (ЕС) выкидываются 153 млн тонн продовольствия, что выше объемов, которые регион закупает. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на отчет организации Feedback EU.

«ЕС выбрасывает около 153 млн тонн еды в год, что в два раза выше предыдущих оценок и на 15 млн тонн больше, чем размеры поставок продуктов. Количество пшеницы, выбрасываемой только в странах Евросоюза, равно примерно половине экспорта пшеницы Украины и четверти экспорта других видов зерна из ЕС», — отметили в публикации.

Эксперты рынка возмутились подобными объемами выбрасываемого продовольствия, учитывая, что на продукты сейчас высокие цены, а стоимость жизни все растет. Поэтому ЕС должен установить себе обязательные цели по сокращению пищевых отходов в два раза к 2030 году ради борьбы с изменением климата и продовольственной безопасности.

Аналитики посчитали, что в августе цены на продовольствие были на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Некоторые связывают это с ситуацией на Украине, однако некоторые подчеркивают высокие запросы европейского региона.

Ранее в воскресенье Milliyet сообщил, что турецкая Анталья может начать обеспечивать продуктами Европу на фоне уменьшения посадок в тепличных хозяйствах, вызванного энергокризисом.