Интерес к покупке курорта «Архыз» проявили сразу три компании

Интерес к покупке курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии проявили компании «Красная поляна», «Синара» и АФК «Система». Об этом ТАСС заявил гендиректор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

«Мы ожидаем, что уже в третьей декаде октября у нас будет объявлен конкурс по выбору инвестора. Пока три компании заявили интерес по покупке. Это «Красная поляна», «Синара» и АФК «Система», — отметил Тимижев.

«Архыз» является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера, где основным курортом является АО «Кавказ.РФ». Сам курорт построили 2,5 года назад, а его основное ориентирование – семейный отдых. Сейчас там действует 27 км трасс. Горнолыжный сезон идет в период с декабря по апрель.

Министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич заявил, что объем инвестиций в реконструкцию горнолыжного курорта «Гладенькая» в республике составит 14,2 млрд рублей.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что российские власти начали обсуждение по поводу строительства в Дагестане нового морского курорта, который может стать аналогом Сочи. Предварительная площадка для строительства нового курорта была выбрана на побережье Каспийского моря в Дагестане.