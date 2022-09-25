Интерес к покупке курорта «Архыз» проявили сразу три компании

close
100%
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Интерес к покупке курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии проявили компании «Красная поляна», «Синара» и АФК «Система». Об этом ТАСС заявил гендиректор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

«Мы ожидаем, что уже в третьей декаде октября у нас будет объявлен конкурс по выбору инвестора. Пока три компании заявили интерес по покупке. Это «Красная поляна», «Синара» и АФК «Система», — отметил Тимижев.

«Архыз» является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера, где основным курортом является АО «Кавказ.РФ». Сам курорт построили 2,5 года назад, а его основное ориентирование – семейный отдых. Сейчас там действует 27 км трасс. Горнолыжный сезон идет в период с декабря по апрель.

Министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич заявил, что объем инвестиций в реконструкцию горнолыжного курорта «Гладенькая» в республике составит 14,2 млрд рублей.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что российские власти начали обсуждение по поводу строительства в Дагестане нового морского курорта, который может стать аналогом Сочи. Предварительная площадка для строительства нового курорта была выбрана на побережье Каспийского моря в Дагестане.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть