Bloomberg: Европейские промышленники платят за газ в семь раз больше американских

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Markus Schreiber/AP

Промышленность в Европе платит за газ в семь раз больше, чем промышленники в США. Об этом сообщает Bloomberg.

В ЕС платят за газ в 7 раз больше, чем в США, и это формирует кризис конкурентоспособности европейского континента. В частности, европейские компании предпочитают закрывать производство, чем платить за дорогой газ и повышать стоимость товара, отметили в публикации.

По данным агентства, что даже немецкая промышленность сокращает свои расходы, что сказывается на положительном сальдо торгового баланса.

Аналитики посчитали, что крупнейший автопроизводитель Европы – Volkswagen – может перенести свое производство из Германии и Восточной Европы при условии, что цены на энергоносители не уменьшатся.

20 сентября доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил, что на рынках газа дефицит предложения и высокие цены сформировались еще во второй половине 2021 года. Поэтому в 2023 году в полной мере проявится рецессия на рынках природного газа. По его словам, сейчас напряженность характерна не только для газового рынка Европы, но и для США, где уровень закачанного в подземные газохранилища газа практически не изменился за последние месяцы.

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