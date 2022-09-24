Юрист Уткин назвал суд и переоценку способами уменьшения налога за квартиру

Суд и переоценка могут стать способами уменьшения налога за квартиру, если собственник жилья не согласен с суммой взысканий. Об этом «Прайм» заявил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Уменьшить налог на квартиру можно только через суд и переоценку. Но сделать это сейчас крайне проблематично, если говорить именно о квартирах, поскольку последние 8-10 лет вся капитальная недвижимость в вопросе кадастровой стоимости максимально приближена к рыночной», — отметил Уткин.

По его словам, разница с рынком будет не больше 10%. Однако в ряде случаев можно добиться определенных льгот. Но это необходимо сделать, если разница в налоге может отличаться в несколько раз.

Он добавил, что рассчитывать на льготы по уплате налогов могут инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды, пенсионеры и те граждане, для кого такие льготы могут быть предусмотрены местными актами.

19 сентября в Госдуму внесли законопроект, согласно которому семьи с двумя и более детьми могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости. Новый законопроект должен исправить явную ошибку в механизме применения запущенной год назад налоговой льготы при продаже жилья семьями с минимум двумя детьми.