Спрос на готовые пункты выдачи заказов в России вырос в шесть раз за восемь месяцев

Спрос россиян на покупку готовых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в период с января по август 2022 года вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Авито».

В «Авито» отметили, что больше всего спрос на покупку ПВЗ вырос в Ростовской области. В этом регионе показатель вырос в 20 раз. На втором месте оказался Крым, где спрос на открытие ПВЗ вырос в 19 раз. Третье место поделил между собой Татарстан и Краснодарский край, где этот показатель поднялся в 15 раз. Также в период с января по август в два раза выросло число объявлений по продаже готового ПВЗ, где его средняя стоимость составляет 450 тыс. рублей.

В компании указали, что спрос на покупку ПВЗ связан с развитием онлайн-торговли и простотой ведения бизнеса, где можно спрогнозировать свой доход. Например, оборот российского рынка e-commerce в первом полугодии 2022 года вырос на 43%, до 2,3 трлн рублей.

Аналитики посчитали, что в больших городах возможности по открытию новых ПВЗ практически исчерпаны из-за большой конкуренции, поэтому вырос интерес к перепродаже готового бизнеса. Однако продажа готового бизнеса, чаще всего, происходит по завышенной стоимости и без необходимой стартовой поддержки, как обычно бывает при покупке франшизы. Но одновременно с этим приобретение готовой точки помогает быстро оценить охват и будущий доход.

В конце января сообщалось, что «AliExpress Россия» ускорила доставку посылок и с января 2022 года сделала все отправления отслеживаемыми. Так, покупатели смогут воспользоваться более удобной доставкой, при этом увеличения расходов за нее не будет. Теперь все посылки будут получать трек-номера, по которым можно проверить их статус доставки и получить уведомление о прибытии в отделения «Почты России», постаматы или пункты выдачи.