Белоруссия на полгода вводит запрет на вывоз зерновых

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Егор Еремов/РИА «Новости»

Власти Белоруссии ввели запрет на вывоз из страны зерновых сроком на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный правовой портал.

По информации агентства, постановление начинает действовать с 24 сентября.

«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (далее — товары); за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — говорится в постановлении.

В перечне товаров, запрещенных к экспорту, 19 наименований, среди них пшеница, гречиха, ячмень, кукуруза, просо, овес.

Ранее министр сельского хозяйства Белоруссии Игорь Брыло говорил, что экспорт продовольствия республики в 2022 году впервые может приблизиться к уровню в $8 млрд.

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