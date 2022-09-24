Инвестор: странам в будущем не стоит полагаться на помощь Вашингтона из-за рецессии в США

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что многим странам, в том числе и Украине, не стоит полагаться на американскую финансовую помощь в среднесрочной перспективе из-за набирающей обороты рецессии в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из-за домашней рецессии в Штатах, где она уже фактически наступила, множеству стран в среднесрочной перспективе не следует полагаться на инвестиции, финансовую помощь или гранты из США. Как минимум размер подобных выплат будет значительно снижен. Подобное может ждать и Украину, считает Шостак.

Он добавил, что в подобных условиях страны ищут альтернативные источники заимствований, прямых инвестиций и надежных механизмов взаимных расчетов, которые снизили бы их долларовые риски.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире.

До этого президент США Джо Байден заявил, что американские энергетические компании зарабатывают рекордные прибыли, и розничная наценка на топливо в США остается на 30% выше нормы.