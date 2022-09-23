В Ассоциации компаний розничной торговли оценили ситуацию с наличием соли в магазинах РФ

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев оценил ситуацию с наличием соли на полках отечественных магазинов на фоне сообщений о возможной приостановке поставок соли с крупнейшего российского месторождения «Руссоль» из-за ограничений Казахстана на использование своей инфраструктуры, передает РИА «Новости».

По словам Караваева, торговые сети страны обеспечены запасами соли в полном объеме.

«Поставки идут регулярно, ассортимент постоянно пополняется и запасов на складах достаточно», — сообщил Караваев.

Ранее издание РБК писало, что власти Казахстана в конце сентября введут временный запрет на использование своей железнодорожной инфраструктуры, что грозит приостановкой поставок «Руссоли» и, как следствие, дефицитом товара у российских ретейлеров.

Месторождение «Руссоли» находится в Оренбургской области, железнодорожная администрация Казахстана обслуживает ближайшую к нему ж/д станцию.