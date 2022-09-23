В Российском зерновом союзе заявили, что не ждут рекордного урожая в 2023 году

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что в организации не ждут рекордного урожая зерна в стране в 2023 году, но собранного зерна с переходящими запасами будет достаточно, написало агентство ТАСС.

«В 2023 году будет просто обычный, нормальный урожай, которого будет вполне достаточно с переходящими запасами», — считает Корбут.

Он выразил надежду, что в 2023 году не случится рекорда по сбору урожая зерна. При этом вице-президент Российского зернового союза пояснил, что рекордный урожай в течение двух лет подряд может привести к затовариванию рынка.

Ранее 23 сентября вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России валовый сбор зерна в 2022 году может достигнуть рекордных 142 млн тонн.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Минсельхоз спрогнозировал урожай зерновых в 2022 году на уровне 140 млн тонн.

В начале месяца пресс-служба российского Минсельхоза оповестила, что Россия с июля по декабрь 2022 года готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна в рамках договоренностей с ООН.

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