Тарифы ЖКХ в России поднимут на 9% с 1 декабря 2022 года раньше запланированного срока

Правительство перенесло индексацию тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом написало издание «Известия» со ссылкой на сообщение представителя российского Минэкономразвития.

Уточняется, что тарифы ЖКХ повысят на 9% в среднем по стране. Но в следующие 1,5 года — до июля 2024 года — ставки поднимать не будут.

Перенос сроков повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг в Минэкономразвития объяснили необходимостью обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ. Кроме того, опережающая индексация тарифов требуется для обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов.

Средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 руб. В 2022 году тарифы ЖКХ уже повышали.

В мае заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько заявил, что в России с 1 июля изменятся цены на услуги ЖКХ. Тогда он напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ меняются один раз в год, 1 июля. При этом увеличение вносимой россиянами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов недопустимо.