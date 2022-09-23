Вице-премьер Испании Рибера: поставки газа из России в Европу за год упали на 80%

Объем поставок российского газа в Европу за год сократился более чем на 82%. Об этом заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера в интервью телекомпании Televisión Española.

«В действительности чуть более чем за год поток газа из России упал более чем на 82%», — сказала вице-премьер королевства.

Она уточнила, что, по состоянию на январь 2021 года, на газ из России приходилось около 40% топлива, потребляемого Евросоюзом (ЕС). Рибера отметила, что на данный момент объем российского топлива не достигает 10%, не уточнив, о каком именно периоде времени идет речь.

По словам министра экологического перехода и демографического вызова Испании, Мадрид давно внедряет идею, согласно которой Европа должна подготовиться к полному сокращению поставок газа из России. «Мы должны добиться автономии, мы должны избежать той зависимости, которая показывает большую уязвимость, большую хрупкость для всей экономики и благосостояния граждан Европы», — сказала Рибера.

В августе пресс-служба испанской энергетической компании Enagas сообщила, что королевство в период с января по июль 2022 года увеличило закупки российского газа на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.