Ряд стран ЕС предлагают запретить работу Kaspersky в рамках санкций против РФ

Ряд стран ЕС предлагают запретить работу лаборатории Kaspersky в рамках санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

По его данным, пять стран предлагают запретить использование российской фирмы по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» в ЕС, ужесточить существующие ограничения на экспорт технологий и добавить больше товаров в список запрещенных технических продуктов, включая машины для обработки данных, устройства хранения и некоторые виды электроники.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в рамках нового пакета антироссийских санкций может ввести санкции против российских депутатов и чиновников невысокого уровня, а также других россиян, которые связаны с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на территориях Херсонской и Запорожской областей.

В статье говорится, что работа над новыми ограничениями ускорилась на этой неделе на фоне опасений из-за возможного присоединения к Российской Федерации ряда земель в результате референдумов.