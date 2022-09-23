Путин повысил зарплаты дипломатам и госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов дипломатических работников и государственных служащих 1,04 раза. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что с 1 октября 2022 года будут повышены «размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов-представительств МИД РФ на территории РФ, в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами».

Другой указ предусматривает повышение окладов «федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ».

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий у кабмина полномочия принимать решение об индексации пенсий прокурорам и следователям.

В начале сентября сообщалось, что компания «Яндекс» изменила структуру дохода сотрудников, повысив работникам оклады вместо выплат опционов. Уточнялось, что это решение было принято в связи с приостановкой торгов акциями «Яндекса» на бирже Nasdaq.