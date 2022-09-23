Forbes: Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию, передает Forbes.

По данным издания, Кудрин получит долю в «Яндексе» через опционы. Отмечается, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин попросил у российского президента Владимира Путина разрешения на переход со своей должности на работу в «Яндекс».

На днях в СМИ появились сообщения о планах Кудрина уйти в «Яндекс», для чего он 15 сентября встретился с Путиным и попросил у него разрешения покинуть свой пост. Отмечалось, что переход российский лидер согласовал.

В мае Кудрин покинул пост декана факультета свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию.

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