Forbes: Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию, передает Forbes.

По данным издания, Кудрин получит долю в «Яндексе» через опционы. Отмечается, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин попросил у российского президента Владимира Путина разрешения на переход со своей должности на работу в «Яндекс».

На днях в СМИ появились сообщения о планах Кудрина уйти в «Яндекс», для чего он 15 сентября встретился с Путиным и попросил у него разрешения покинуть свой пост. Отмечалось, что переход российский лидер согласовал.

В мае Кудрин покинул пост декана факультета свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию.