Банк России понизил курс доллара на ближайшие три дня до 58,1 рубля

Российский Центробанк установил на 24, 25 и 26 сентября 2022 года официальный курс американского доллара на уровне 58,1006 руб., что на 1 руб. и 73 коп. ниже предыдущего показателя. Информацию об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

Официальный курс европейской валюты понизили на 2 руб. и 46 коп., до 56,4751 руб.

К 17:20 (мск) доллар на Московской бирже стоил 57,35 руб., потеряв в цене 1,51 руб., евро торговался за 55,77 руб., подешевев на 1,8 руб.

Ранее 23 сентября газета «Коммерсантъ» написала, что подготовка к периоду налоговых выплат со стороны российских экспертов привела к увеличению предложения валют «недружественных» стран.

До этого в тот же день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов выразил мнение, согласно которому укрепление рубля к евро — временное. По его словам, уже в октябре валюта еврозоны может стоить как минимум 65 руб. или даже выше.

На этой неделе эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал, что на курс доллара к рублю больше влияют не политические факторы, а объем экспортных доходов страны и валютные ограничения Банка России.