Антон Дроздов: меры поддержки бизнеса нужно переориентировать на инвестиционные инструменты

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, выступая на круглом столе «Трансформация банковского сектора. Новый взгляд. Прогнозы» в рамках форума «Банки России – XXI век», заявил, что выстроенная система поддержки МСП – это сбалансированное разделение рисков между государственными институтами и банками. Он отметил, что она уже эффективно работает, но ее необходимо продолжать совершенствовать.

«В нашей стране уже есть система всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса, которая охватывает практически все направления – от льготных и антикризисных кредитов до гарантий, налоговых послаблений, мер снижения издержек. Но сейчас необходимо совершенствовать эти инструменты с учетом того, что на российском рынке образовались ниши. Мы видим, что многие предприятия МСБ все больше обращаются с заявками на инвестиционную деятельность, на организацию производства, на выпуск той продукции, иностранные производители которой ушли с рынка. Поэтому нужны другие подходы, другие критерии, другие меры поддержки бизнеса»», — сказал Дроздов.

Заместитель председателя ПСБ предложил также активно развивать инструменты, которые способствуют увеличению скорости принятия решений, увеличить предельное значение ответственности корпорации МСП по механизму зонтичного поручительства, что даст возможности для большего количества заемщиков, расширить количество отраслей для финансирования по программе 1764 и границы использования кредита по этой программе.

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