Курс евро на Мосбирже впервые с 1 июля упал ниже 55 рублей

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Курс рубля продолжает расти. Так, по данным Московской биржи, доллар опустился ниже 57 руб. впервые с 22 июля, а евро был ниже 55 руб. впервые с 1 июля.

Данные торговой площадки свидетельствуют, что курс американской валюты расчетами «завтра» на 14:50 (мск) падает на 2,09 руб., до 56,75 руб., курс европейской валюты — на 2,54 руб., до 55,08 руб.

Отмечается, что курс евро опускался до 54,91 руб.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 21 июля опустился ниже 57 руб. В то же время курс доллара опускался до 58,64 руб.

До этого глава рейтингового агентства АКРА и бывший заместитель председателя Центробанка России Михаил Сухов предположил, что курс за доллар к концу этого года будет 70 рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что укрепление доллара ухудшает перспективы мировой экономики. По его мнению, крепкий доллар толкает вверх глобальную инфляцию и не дает расти экономикам развивающихся стран.

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