Финансист Емельянов допустил евро по 65 рублей уже в октябре

Укрепление рубля к евро — временное. Уже в октябре валюта еврозоны может стоить как минимум 65 рублей или даже выше. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. В начале недели европейская валюта на Мосбирже стоила почти $1 или 60,1 рубля. На торгах в пятницу евро упал до 20-летнего минимума на 3% до $0,97. К рублю он опустился на 5,7% и достиг минимума с 19 августа — 56,7 рублей.

«Дальше все будет зависеть от ситуации на фронтах: военных и экономических. Но я думаю, что укрепление рубля в любом случае временное. Евро уже в следующем месяце может стоить как минимум 65 рублей или даже выше, даже если продолжит падать к доллару», — рассказал Емельянов.

По его словам, падение евро на торгах к доллару 23 сентября обусловлено продолжением роста ключевой ставки в США.

«Американская ФРС не сбавляет темпов по наращиванию ставки. Это вызывает перетекание капитала из европейских активов в США. Суверенные облигации Германии, которые служат для Европы эталоном безрисковых вложений, дешевеют», — отметил эксперт.

Кроме того, Емельянов считает, что евро подешевел к рублю еще и в связи с продажей валютной выручки российскими компаниями-экспортерами.

«Компании-экспортеры, пока финансовый мост еще работает, экстренно конвертируют выручку, получаемую от продажи нефти и газа, в рубли», — уточнил он.

Ранее экономист Петр Заборцев предположил, что евро и доллар зафиксируются на уровне 65-70 рублей в ближайшее время. По его мнению, будет «усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение России из международной торговли». Это, по словам экономиста, может спровоцировать кратковременное снижение курса рубля.