МСП Банк рассказал о важности региональных программ поддержки

Председатель правления МСП Банка Петр Засельский, выступая на круглом столе в рамках XIX Международного банковского форума «Банки России – XXI век» в Казани, заявил о важности региональных программ поддержки МСП, которые позволяют финансировать по льготным ставкам ключевые для регионов инвестиционные проекты.

В рамках круглого стола «Финансирование МСП: кредиты, госпрограммы, альтернативные инструменты» Петр Засельский рассказал об участии Банка в федеральных и региональных программах развития предпринимательства. Особое внимание он уделил программе льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных компаний в рамках проекта Правительства РФ «Взлет – от стартапа до IPO».

Также Петр Засельский отметил важность региональных программ поддержки МСП, которые в том числе позволяют финансировать по льготным ставкам ключевые для регионов инвестиционные проекты. В качестве примера он привел совместную программу финансовой поддержки МСП с правительством Удмуртской Республики. Клиенты МСП Банка могут привлечь средства на инвестиционные цели по ставке 4,5% годовых, а для пополнения оборотных средств – 7% годовых, на развитие деятельности – 7-8% годовых.

«На примере этой программы мы убедились, что для успешной реализации важно быть в постоянном диалоге с банками-участниками, субъектами МСП, отслеживать ситуацию, знать актуальные потребности и вовремя на них реагировать. Так, совместно с администрацией Удмуртской республики мы несколько месяцев оттачивали ее условия, и небольшой спрос на ресурсы в начале лета к сентябрю превратился в стабильный поток заявок», – добавил Петр Засельский.

Кроме того, председатель правления Банка рассказал об участии в развитии новых механизмов финансирования субъектов МСП, в том числе – рефинансировании их долговых обязательств путем организации сделок секьюритизации.

Форум «Банки России — XXI век» является одним из самых крупных профильных мероприятий в стране, собирая более 500 участников ежегодно. Среди них – заместители председателя Банка России, руководители ряда департаментов и служб мегарегулятора, топ-менеджеры банков, бирж, страховых и ИТ-компаний, рейтинговых агентств, профессиональных объединений.