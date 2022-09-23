EUobserver: ЕС введет санкции против депутатов РФ и связанных с референдумами чиновников

Европейский союз в рамках нового пакета антироссийских санкций может ввести санкции против российских депутатов и чиновников невысокого уровня, а также других россиян, которые связаны с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver, ссылаясь на свои дипломатические источники.

В статье говорится, что работа над новыми ограничениями ускорилась на этой неделе на фоне опасений из-за возможного присоединения к Российской Федерации ряда земель в результате референдумов. Отмечается, что санкции введут после голосования. В публикации сообщается, что в данный момент идет разработка новых санкций, но странам Европы придется «действовать более креативно».

«Уже есть полный набор олигархов и всех, кто работает в политических и оборонных структурах», — сказал в интервью изданию чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Он отметил, что «важных персон», против кого можно было бы ввести санкции, в России не осталось.

Также сообщается, что ЕС может внести в черные списки «российских пропагандистов», о ком идет речь — неизвестно.

Ранее Bloomberg сообщал, что в следующем пакете санкций Евросоюз может включить ужесточение ограничений на российский экспорт нефти.