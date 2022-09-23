Расходы федерального бюджета на оборону в 2023 году составят почти 5 трлн рублей

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Расходы на оборону в федеральном бюджете России на 2023 год предусмотрены на уровне 4,981 трлн рублей. По сравнению с 2022-м рост трат составит 302,9 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В 2021 году расходы федерального бюджета на оборону были на уровне 3,573 трлн рублей, в 2022-м — 4,678 трлн рублей. Однако в 2024 и 2025 годах аналогичные показатели будут меньше, чем в текущем — 4,648 трлн рублей и 4,206 трлн рублей соответственно.

15 сентября Министерство финансов предложило ведомствам урезать утвержденные расходы на 10% в 2023 году. При этом данное предложение не затронуло уровень затрат по финансированию гособоронзаказа в 2023 году. Пересмотр расходов по защищенным бюджетным статьям (пенсиям, медицине, соцвыплатам) в правительстве также не планируется.

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