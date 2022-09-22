«Тинькофф Банк» ограничит входящие SWIFT-переводы с Арменией, Азербайджаном и Узбекистаном

Клиенты российского коммерческого «Тинькофф Банка» с 12 октября смогут получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро только из кредитных организаций Армении, Азербайджана и Узбекистана. Информацию об этом разместила пресс-служба банка на своем сайте.

«Переводы из других стран зачисляться не будут», — говорится в сообщении.

Уточняется, что входящий SWIFT-перевод можно получить только от армянского Ардшинбанк и ЗАО «Юнибанк», Международного банка Азербайджана и Народного банка Республики Узбекистан.

В качестве причины ограничения назвали «ежедневно ужесточающиеся требования западных контрагентов и снижение числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов».

В июле пресс-служба «Тинькофф Банка» объявила о приостановке проведения исходящих SWIFT-переводов до 1 октября для физических лиц.

В начале сентября пресс-служба «Тинькофф Банка» сообщила о снижении платы за обслуживание валютных счетов до 0,25% в месяц. С начала августа размер ежедневной комиссии при балансе свыше 10 тыс. условных единиц в валюте счета составлял 0,5% в месяц.