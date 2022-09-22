Глава Минфина США заявила о «неприемлемо» высоком росте инфляции в стране

close
100%
Jacquelyn Martin/AP

Инфляция в Соединенных Штатах растет «неприемлемо» высокими темпами, вызывая «значительные» риски для экономической безопасности страны. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic festival, слова которой приводит РИА «Новости».

«Инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами», — сказала глава Минфина США, указывая, что это «огромная проблема для каждого американского домохозяйства, и она ведет к значительным рискам экономической безопасности».

В то же время, согласно оценке министра, Федеральная резервная система США сможет побороть избыточные темпы роста потребительских цен, даже с учетом риска продолжения украинского конфликта. Последний, по ее словам, является одним из факторов высокой инфляции.

Накануне глава ФРС Джером Пауэлл предупредил о рисках дальнейшего повышения инфляции в стране. Он также отметил, что, чем дольше продолжится нынешний период высокой инфляции, тем больше вероятность закрепления ожиданий высокого показателя роста цен.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть