Глава Минфина США заявила о «неприемлемо» высоком росте инфляции в стране

Инфляция в Соединенных Штатах растет «неприемлемо» высокими темпами, вызывая «значительные» риски для экономической безопасности страны. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic festival, слова которой приводит РИА «Новости».

«Инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами», — сказала глава Минфина США, указывая, что это «огромная проблема для каждого американского домохозяйства, и она ведет к значительным рискам экономической безопасности».

В то же время, согласно оценке министра, Федеральная резервная система США сможет побороть избыточные темпы роста потребительских цен, даже с учетом риска продолжения украинского конфликта. Последний, по ее словам, является одним из факторов высокой инфляции.

Накануне глава ФРС Джером Пауэлл предупредил о рисках дальнейшего повышения инфляции в стране. Он также отметил, что, чем дольше продолжится нынешний период высокой инфляции, тем больше вероятность закрепления ожиданий высокого показателя роста цен.