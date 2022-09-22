Московская биржа заявила о планах по выпуску расписок на цифровые финансовые активы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов сообщил, что торговая площадка направила на рассмотрение в Банк России и Минфин проект закона о выпуске расписок на цифровые финансовые активы (ЦФА), написало издание РБК.

По словам Швецова, предполагается, что такие расписки будут обращаться по аналогии с ценными бумагами. Если проект примут, то депозитарии смогут на своих счетах в блокчейне аккумулировать ЦФА, и выдавать клиентам расписки. Когда владельцу такой бумаги понадобится базовый актив, он сможет погасить расписку и получить ЦФА на свой аккаунт в блокчейне.

Глава набсовета Мосбиржи пояснил, что мера пригодится тем, кто не готов открывать счета в распределенных реестрах и боится кастодиальных рисков, но хочет работать с цифровыми активами.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) в стране, согласно которому ими запрещается оплачивать товары, работы и услуги в России.

В конце августа глава Кабмина России Михаил Мишустин заявил, что внедрение цифровых активов необходимо в качестве безопасной альтернативы, которая будет гарантировать бесперебойную оплату при импорте и экспорте.

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