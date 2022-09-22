Мутко предложил стимулировать покупку квартир большого метража для роста рождаемости

Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о подготовке предложений о поддержке покупки квартир большой площади для роста рождаемости, написало издание РБК.

По его словам, среди всех строящихся квартир в России однокомнатные занимают 53%, хотя потребность в больших квартирах значительно больше.

«Получается, что семьи не берут большие квартиры и это сдерживает рождение детей. Можно было бы включить и некую меру поддержки на стимулирование приобретения жилья больших метражей — больше 55 кв. м», — сказал Мутко.

Глава госкомпании «Дом.РФ» отметил, что эту инициативу прорабатывает комиссия по демографии. Он также добавил, что программу семейной ипотеки можно было бы сделать бессрочной. Ее действие должно закончиться, по действующим правилам, в конце 2023 года.

Ранее 22 сентября Мутко сообщил, что с 2000 года ипотеку в России взяли 14 млн россиян. Кроме того, по словам генерального директора ДОМ.РФ, за эти годы объем ввода жилья в стране вырос втрое — с 30 млн кв. м в 2000 году до 93 млн в 2021 году.