Виртуальные ассистенты Салют озвучат картины на фестивале ARTLIFE 2022

Команда SberDevices совместно с HiFi-сервисом Звук озвучила картины художников с помощью умных медиаколонок SberBox Time для фестиваля ARTLIFE FEST 2022, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что часть картин экспозиции дополнены умными медиаколонками SberBox Time, которые помогут незрячим и слабовидящим посетителям погрузиться в атмосферу картины. Так, по специальному запросу виртуальные ассистенты включают специально созданные аудиотреки, соответствующие сюжету изображения.

«Чтобы «услышать» полотна, достаточно сказать «Салют, как звучит…» и произнести кодовое слово, указанное на табличке рядом с медиаколонкой», — говорится в сообщении.

Например, на картине Цзе Гао изображена девушка со скрипкой, и по запросу «Салют, как звучит скрипка?» включается мелодия, исполненная при помощи этого музыкального инструмента. Трансляция аудио происходит из приложения Звук. Для завершения проигрывания необходимо сказать «Салют, стоп/хватит» — воспроизведение остановится, и устройство перейдет в режим ожидания следующего запроса.

Помимо звукового сопровождения часть экспонатов дополнена рельефными макетами и тактильными станциями, с помощью которых незрячие и слабовидящие люди смогут буквально прикоснуться к изображению, узнать его содержание и задумку автора.

Также для посетителей на площадке будут работать тифлокомментаторы — специалисты, выступающие в качестве экскурсоводов. Предполагается, что они полно, образно и ярко опишут все происходящее на картине, включая настроение и задумку автора. Кроме того, для глухих и слабослышащих посетителей программа фестиваля дополнена сурдопереводом.

Напомним, ARTLIFE FEST 2022 пройдет в ЦВЗ «Манеж» с 22 по 27 сентября при поддержке Департамента культуры Москвы. Юбилейный фестиваль впервые стал инклюзивным — на нем будет представлена новая программа для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей.