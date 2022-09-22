Юргенс: многие страховщики выплачивают компенсации погибшим в СВО, хоть это и не страховой случай

Гибель мобилизованных во время проведения спецоперации не считается страховым случаем, она должна быть компенсирована государством. Несмотря на это, многие страховщики выплачивают деньги семьям погибших в СВО, если их жизнь была застрахована, например, при оформлении ипотечного кредита. Об этом «Газете.Ru» сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«Спецоперация идет не первый день. Это индивидуальное решение каждого страховщика. Я знаю, что многие страховщики решают вопрос о выплатах за гибель во время спецоперации положительно в данный момент», — рассказал Юргенс.

Он уточнил, что гибель во время военных действий не является страховым случаем по закону.

«Действующее страхование жизни не покрывает военные случаи. Мы знаем, что ряд компаний из металлургического и других секторов хотят, чтобы страхование жизни покрывало случаи во время СВО. Для этого потребуется новое законодательство», — отметил Юргенс.

Он пояснил, что для внесения поправок в законодательство нужно консолидированное решение страховщиков. Пока такого решения нет, добавил Юргенс.

«Если будет такое предложение, мы вынесем его на собственные коллегиальные органы. Если они решат, что это разумно и правильно, будем поддерживать внесенный законопроект, когда он будет внесен», — уточнил президент ВСС.

Ранее 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях призывникам на СВО. Из него в числе прочего следует, что в случае гибели военнослужащего или смерти в течение года из-за полученных ранений его семье выплатят 3 млн руб. Если солдат получит тяжелое ранение, выплата составит 1 млн, легкое — 500 тыс. руб.