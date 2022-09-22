Акции «Газпрома» на Мосбирже подорожали более чем на 10%

Стоимость ценных бумаг российской государственной энергетической компании «Газпром» на Московской бирже выросла до более 10% за акцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 16:20 (мск) бумага стоила 237, 34 руб., поднявшись в цене от начала торгового дня на 10,87%.

Акции начали расти в стоимости после сообщения пресс-службы «Газпрома» о повышении инвестиций на 2022 год до рекордных 1,98 трлн руб.

В конце августа сообщалось, что стоимость акций «Газпрома» выросла на 6,22% на фоне новостей о приостановке работы трубопровода «Северный поток — 1» в начале сентября 2022 года. В тот день бумаги монополиста торговались на уровне 201,75 руб. за штуку.

На этой неделе «Газпром» приостановил поставки по газопроводу «Сила Сибири» из-за плановых работ. В компании отметили, что, согласно Договору купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» должна осуществляться дважды в год, весной и осенью.