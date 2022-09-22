Ассоциация банков: доходность безотзывных вкладов будет на 0,5 процентных пункта выше, чем срочных

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Ставки по безотзывным вкладам для россиян могут быть выше, чем по срочным, на 0,5 процентных пункта. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. ЦБ в четверг анонсировал введение безотзывных вкладов для граждан с функцией частичного снятия денег. Они будут полностью застрахованы государством. Параметры таких вкладов сейчас обсуждаются.

«Однозначно ставки будут чуть выше. На 0,5 п.п. в среднем. Для населения это в любом случае получается более высокая доходность по вкладам, чем существующая», — рассказал Войлуков. Средняя ставка по вкладам в сентябре 2022 года составила 6,5% годовых.

Войлуков объяснил, что банки начнут предлагать повышенные ставки по таким вкладам как раз из-за их безотзывного характера – эти деньги финансовым организациям удобно учитывать при планировании.

«Мы давно это обсуждали. Сейчас вкладчик вне зависимости от срока депозита может прийти в любой момент и забрать деньги полностью. Это закон. Для банка в данной ситуации очень сложно рассчитывать свои пассивы и выстраивать политику кредитования. В результате финансовые организации должны учитывать риски досрочного изъятия вклада», — рассказал Войлуков.

Поэтому, по его словам, банки вынуждены понижать ставки по вкладам населения и повышать ставки по кредитам.

«Безотзывный вклад позволит скорректировать эту модель и предложить россиянам более привлекательные условия по депозитам», — считает Войлуков.

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