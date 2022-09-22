Ассоциация банков: доходность безотзывных вкладов будет на 0,5 процентных пункта выше, чем срочных

Ставки по безотзывным вкладам для россиян могут быть выше, чем по срочным, на 0,5 процентных пункта. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. ЦБ в четверг анонсировал введение безотзывных вкладов для граждан с функцией частичного снятия денег. Они будут полностью застрахованы государством. Параметры таких вкладов сейчас обсуждаются.

«Однозначно ставки будут чуть выше. На 0,5 п.п. в среднем. Для населения это в любом случае получается более высокая доходность по вкладам, чем существующая», — рассказал Войлуков. Средняя ставка по вкладам в сентябре 2022 года составила 6,5% годовых.

Войлуков объяснил, что банки начнут предлагать повышенные ставки по таким вкладам как раз из-за их безотзывного характера – эти деньги финансовым организациям удобно учитывать при планировании.

«Мы давно это обсуждали. Сейчас вкладчик вне зависимости от срока депозита может прийти в любой момент и забрать деньги полностью. Это закон. Для банка в данной ситуации очень сложно рассчитывать свои пассивы и выстраивать политику кредитования. В результате финансовые организации должны учитывать риски досрочного изъятия вклада», — рассказал Войлуков.

Поэтому, по его словам, банки вынуждены понижать ставки по вкладам населения и повышать ставки по кредитам.

«Безотзывный вклад позволит скорректировать эту модель и предложить россиянам более привлекательные условия по депозитам», — считает Войлуков.