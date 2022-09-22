Глава ВТБ призвал полностью отказаться от SWIFT при проведении расчетов

России пора создать независимую от доллара систему расчетов. Необходимо уйти от использования международной межбанковской системы передачи информации SWIFT, приводит слова главы ВТБ Андрей Костина РИА «Новости».

«Нужна еще система расчетов, которая за пределами SWIFT. Мы до сих пор еще даже в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза — «Газета.Ru») для расчетов в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого, у нас есть Система передачи финансовых сообщений, аналогичные системы есть во многих странах, в Китае, Казахстане и так далее», — заявил Костин в ходе выступления на XIX Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

По его словам, в рамках пространства ЕАЭС необходимо создать такую систему расчетов, которая основывалась бы на операциях в национальных валютах. К их числу относится и российский рубль.

В настоящее время в рамках антироссийских санкций от межбанковской системы SWIFT отключены ряд финансовых организаций страны. В их числе — «Сбербанк», ВТБ, «Промсвязьбанк», Россельхозбанк», Московский кредитный банк, банки «Россия» и «Открытие», «Новикомбанк», «Совкомбанк» и госкорпорация ВЭБ.

В ответ на международные санкций Центробанк создал аналог системы SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений. Однако международной межбанковской системой передачи информации по-прежнему пользуются большинство организаций в мире, включая Россию. В общей сложности к числу пользователей SWIFT относят более 11 тысяч крупнейших организаций.

14 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Минфин России в скрытом порядке подсчитал экономический ущерб страны от западных санкций. По подсчетам ведомства, размер урона составил свыше 5 трлн рублей. Так, замороженными оказались еврооблигации на сумму 4,6 трлн руб., а также депозиты на 563 млрд руб.

Кроме того, отрезанными от доступа оказались международные золото-валютные резервы на сумму $300 млрд, а 80% активов российской банковской системы до сих пор находятся под санкциями. Кредитные организации отрезаны от SWIFT и от доступа к оборудованию и программному обеспечению (ПО).