Reuters: Эрдоган проведет встречу по работе платежной системы «Мир»

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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести 23 сентября встречу на высоком уровне для обсуждения платежной системы «Мир» и возможных западных санкций. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

По данным источников издания, на встрече Эрдоган также обсудит «соглашение с Россией», возможное введение санкций и общую экономическую ситуацию.

Ранее посольство РФ в Турции порекомендовало российским туристам во время пребывания в стране использовать наличную валюту в связи с проблемами в работе карт российской платежной системы «Мир» в крупных турецких банках.

До этого стало известно, что два крупных турецких банка Is Bankasi и DenizBank прекратили прием карт «Мир». Сообщается, что такое решение последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы.

Издание Reuters со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга сообщало, что в Соединенных Штатах надеются, что все большее число банков в мире будет отказываться работать с российской платежной системой «Мир».

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