С февраля по август «плохие» долги россиян по кредиткам выросли на 16%

В августе 2022 года объем просроченной задолженности россиян по кредитным картам от 90 дней (такие долги называют «плохими») составил 192,6 млрд рублей. По сравнению с февралем показатель увеличился на 16%, с июлем – на 3,5%. Это следует из расчетов бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (бывшее «Эквифакс») для «Газеты.Ru».

«Объем просрочки по кредиткам «90 плюс» растет с начала года. На 11% с февраля по август увеличилось и число дефолтных карт (карты, по которым допущена любая просрочка). Показатель в августе составил 53,9 млн. Скорее всего, это связано с внешними факторами», — рассказал гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

По мнению Лагуткина, в будущем долги россиян по кредиткам будут только увеличиваться.

«К концу года число дефолтных кредитных карт может вырасти еще на 6-8%», — допустил эксперт.

Как ранее сообщал РБК, в августе 2022 года российские банки одобрили гражданам 1,97 млн новых кредитных карт на 149,2 млрд рублей. По сравнению с июлем показатель вырос на 25%.