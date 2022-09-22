С февраля по август «плохие» долги россиян по кредиткам выросли на 16%

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В августе 2022 года объем просроченной задолженности россиян по кредитным картам от 90 дней (такие долги называют «плохими») составил 192,6 млрд рублей. По сравнению с февралем показатель увеличился на 16%, с июлем – на 3,5%. Это следует из расчетов бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (бывшее «Эквифакс») для «Газеты.Ru».

«Объем просрочки по кредиткам «90 плюс» растет с начала года. На 11% с февраля по август увеличилось и число дефолтных карт (карты, по которым допущена любая просрочка). Показатель в августе составил 53,9 млн. Скорее всего, это связано с внешними факторами», — рассказал гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

По мнению Лагуткина, в будущем долги россиян по кредиткам будут только увеличиваться.

«К концу года число дефолтных кредитных карт может вырасти еще на 6-8%», — допустил эксперт.

Как ранее сообщал РБК, в августе 2022 года российские банки одобрили гражданам 1,97 млн новых кредитных карт на 149,2 млрд рублей. По сравнению с июлем показатель вырос на 25%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть