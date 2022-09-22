Сбербанк оценил эффект от использования ИИ в процессах взыскания

Экономический эффект от применения Сбербанком искусственного интеллекта в процессах взыскания составил 3,57 млрд руб. по итогам 2021 года, сообщил журналистам первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин в ходе форума «Банки России – XXI век» в Казани.

«Это на 78% больше, чем в 2020 году. Основные эффекты мы получили при использовании робота для коммуникаций с клиентами в рамках розничного взыскания», — рассказал Ведяхин.

По его словам, в корпоративном сегменте эффективность была повышена за счет автоматизации процессов принятия решений, планирования и прогнозирования.

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