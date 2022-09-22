«Ведомости»: расходы РЖД на закупку поездов «Ласточка» составят 67,5 млрд рублей за три года

ОАО «РЖД» намерена закупить пассажирские электропоезда «Ласточка» у группы «Синара» на общую сумму 67,5 млрд руб. Сделки пройдут в 2023-2025 годах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту инвестпрограммы государственного холдинга.

«Холдинг СТМ» («Синара — транспортные машины». — «Газета.Ru») действительно ведет переговоры с РЖД о поставках «Ласточек» в 2023-2025 годах. В частности, в 2023-м планируется к поставке 23 электропоезда пятивагонной комплектации», — заявил представитель СТМ.

В РЖД добавили, что в 2021 году приобрели 145 вагонов электропоездов «Ласточка». За первые девять месяцев 2022-го госхолдингу уже поставили 18 из 28 планируемых составов.

«Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro. Обслуживанием поезда занималась российская «дочка» немецкой компании. Однако в начале марта 2022 года Siemens покинула российский рынок из-за международных санкций против Москвы.

15 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Это позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд рублей дополнительных денежных средств. Это необходимо для дополнительного финансирования инвестиционной программы холдинга «РЖД». Расходы на нее в 2023 году должны составить рекордные 1,23 трлн рублей.