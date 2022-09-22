Аналитик рассказал, что будет с рублем до конца недели

Аналитик Антонов: курс рубля останется в сформированном диапазоне до конца недели

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил в разговоре с агентством «Прайм», что до конца текущей недели рубль к доллару, евро и юаню останется в сформированных диапазонах.

«В среду после повышения уровня утренней волатильности курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника. Курс доллара поднимался до отметки 62,79 руб., курс евро — до 62,20 руб. <…> За последние пять дней объемы торгов по валютам недружественных стран сократились», — сказал он.

Эксперт сообщил, что объем торгов юань/рубль вырос с начала года в два раза: с 32,6 млрд руб. до 71,5 млрд руб.

По словам Антонова, до конца текущей недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах. Для доллара и евро равновесный уровень составляет 60 руб., для юаня — 8,55 руб.

Аналитик добавил, что рубль в перспективе продолжит умеренно укрепляться.

Вместе с тем экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака накануне предположил, что курс национальной российской валюты в ближайшее время будет лихорадить.

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