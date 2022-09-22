Аналитик спрогнозировал, что будет с долларом в России

Старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов рассказал агентству «Прайм», что судьба доллара зависит от множества факторов, которые не имеют прямой экономической подоплеки.

Он отметил, что не верит в стоимость доллара по 200–300 рублей, а допускает, что возможен и вовсе обвал американской валюты.

«К этому подведет существенный ряд факторов, которые пока лежат в плоскости «теории глобального заговора». Тут вам и геополитический и энергетический кризис в Старом Свете, и возможный кризис на фондовом рынке Америки и всей Европы, и кризис на товарно-сырьевом рынке и многое другое», — сказал Блинов.

Эксперт подчеркнул, что если введут новые санкции в отношении «Национального Клирингового Центра», то доллар потеряет свои платежные свойства и будет не нужен.

Он добавил, что нет уверенности в том, что мир резко откажется от доллара и евро и перейдет на новые форматы расчета, однако рано или поздно придется найти компромисс.

Накануне главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что укрепление американской валюты ухудшает перспективы мировой экономики. Он отметил, что крепкий доллар толкает вверх глобальную инфляцию и не дает расти экономикам развивающихся стран.