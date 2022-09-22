Bloomberg: ЕК представит меры по борьбе с энергокризисом 28 сентября

Европейская комиссия (ЕК) планирует 28 сентября представить проект с мерами по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным агентства, ЕК собирается сдержать энергокризис через сокращение колебаний на рынке, снижение цен на газ и повышение ликвидности энергетических рынков.

В публикации отмечается, что ограничение цен на природный газ может стать одной из ключевых тем, которые лидеры стран Евросоюза обсудят в октябре на неформальном саммите в Праге и на встрече в Брюсселе.

Bloomberg уточняет, что ЕК подготовила аналитический документ, касающийся ограничения цен на газ. В частности, комиссия обсуждала возможный финансовый контроль над хабом Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, чтобы избежать спекуляций и повысить эффективность рынка.

Накануне Bloomberg сообщило, что убыток экономики Евросоюза от энергетического кризиса к 21 сентября вплотную приблизился к отметке €500 млрд.

Ранее Business Insider, ссылаясь на данные аналитической компании BlackRock писал, что Европа может погрузиться в тяжелую рецессию, так как энергокризис провоцирует рост инфляции и отрицательно влияет на ВВП.