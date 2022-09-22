Премьер Венгрии заявил, что экономика ЕС могла бы восстановиться без санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае отмены антироссийских санкций экономика Европы могла бы восстановиться и избежать рецессии. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.

«Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии», — сказал глава венгерского правительства.

По его словам, санкции являются причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции.

«Когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции, евробюрократы этого не обещали. Они обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам», — напомнил премьер.

Как отметил политик, с тех пор стало ясно, что введенные рестрикции наносят больший вред Европе, чем РФ.

Ранее Орбан говорил, что антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики «необычайны», потому что их вводят «карлики против великана».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.