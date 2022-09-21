РБК: Набиуллина отменила выступление в банковском форуме в Казани

close
100%
Пресс-служба Банка России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в этом году не будет принимать участие в XIX Международном банковском форуме, который проходит с 21 по 24 сентября в Казани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Причина решения Набиуллиной не называется.

При этом в программе форума указано, что глава ЦБ приглашена к участию в панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» 22 сентября.

Отмечается, что Набиуллина является постоянным участником ежегодного банковского форума, и в течение последних четырех мероприятий она выступала с докладами и принимала участие в панельных дискуссиях и сессиях.

Ранее глава Банка России заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши на пресс-конференции по ставке ЦБ, а также рассказала, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть