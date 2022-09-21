The Telegraph: Германия погружается в худший кризис за 73 года из-за растущих цен на газ

Немецкая экономика погружается в худший кризис за последние 73 года из-за растущих цен на газ, написала британская газета The Telegraph.

В материале привели данные Федерального статистического управления, согласно которым стоимость промышленной продукции в стране подскочила на 46% за последний год. Отмечается, что это самый интенсивный рост за всю историю наблюдений, начиная с 1949 года.

Счета за электричество для предприятий взлетели на 139%. Сливочное масло для потребителей подорожало на 75%, растительные масла — на 50%.

На прошлой неделе сообщалось, что потребительские цены в Германии в августе ускорились до рекордных 8,8% в годовом исчислении.

В середине сентября британский журнал The Economist написал, что Германия может лишиться всей промышленной системы из-за энергетического кризиса.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты. Он отметил, что власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.