Nézőpont Intézet: 66% венгров считают, что санкции больше навредили Европе, чем России

66% венгров полагают, что антироссийские санкции больше навредили Европе, чем России. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра общественного мнения Nézőpont Intézet.

22% респондентов не согласились с утверждением, согласно которому ограничительные меры против Москвы больше вредят европейским странам. 12% участников исследования затруднились ответить на вопрос.

У респондентов также спросили, стали бы ошибкой, по их мнению, санкции против российского газа. 62% посчитали, что подобные ограничения были бы ошибочны, четверть опрошенных полагает, что нет. Аналогичным образом на вопрос, были ли ошибкой санкции против российской нефти, 58% ответили утвердительно и 27% отрицательно.

Исследование провели с 16 по 20 сентября методом телефонных опросов. В опросе приняли участие 1 тыс. совершеннолетних венгров.

В начале сентября сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече министров стран — членов Евросоюза (ЕС) поставил вопрос о том, следует ли дальше сохранять санкции против России.