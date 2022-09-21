Путин заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году может превысить 140 млн тонн

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что Минсельхоз спрогнозировал урожай зерновых в 2022 году на уровне 140 млн тонн, написало агентство ТАСС.

«Министр (сельского хозяйства Дмитрий Патрушев) доложил, что в этом году у нас будет очень хороший урожай. По-моему, он сказал, 130, что ли, млн (тонн) собрали мы уже. Так что будет за 140», — сказал Путин.

В мае глава государства говорил, что в стране в 2022 году ожидают рекордный урожай зерна. По его словам, предварительно, «сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы».

В начале месяца пресс-служба российского Минсельхоза сообщила, что Россия с июля по декабрь 2022 года готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна в рамках договоренностей с ООН.

В августе директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что в 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн.

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